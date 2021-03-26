Путин просит уберечь граждан с минимальным доходом от списаний по долгам

Президент России Владимир Путин рекомендовал спасти граждан с минимальным доходом от ситуации, когда их деньги списывают за долги.

Президент России Владимир Путин рекомендовал спасти граждан с минимальным доходом от ситуации, когда их деньги списывают за долги.

Глава государства поручил депутатам подготовить и принять совместно с правительством новый закон. Он будет предполагать "защиту от списания со счетов граждан в порядке исполнительного производства денежных средств, составляющих минимальный доход таких граждан". Об этом говорится на сайте Кремля.

В конце 2020 года число злостных неплательщиков по кредитам достигло 11,7 миллиона человек. В Федеральной службе судебных приставов (ФССП) говорится, что за десять месяцев с граждан принудительно было списано 111,3 миллиарда рублей по кредитным платежам. Путин заявил, что необходимо защитить население от потери минимальных средств в счет за уплату задолженностей.