Пробка на миллиард. Эксперты подсчитали стоимость застрявших в Суэцком канале грузов

Экономисты подсчитали убытки государственных и частных компаний из-за аварийного перекрытия Суэцкого канала. Сумма ущерба составила 10 млрд долларов.

Авария в Суэцком канале заблокировала более сотни танкеров с нефтью и товарами на общую сумму почти 10 млрд долларов. Об этом свидетельствуют данные американского издания Bloomberg.

Контейнеровоз Ever Given, весом более 200 тысяч тонн, встал на мель во вторник, 23 марта, в результате шторма. С этого дня на месте работают буксиры и экскаваторы, которые пытаются освободить морской путь, но сделать это удастся в лучшем случае к середине следующей недели, сообщают журналисты.

«Задача по переводу корабля, все еще прочно закрепленного на жизненно важном морском торговом маршруте, потребует около недели работы, а возможно и больше, говорят люди, знакомые с этим вопросом, которые пожелали остаться неназванными», — пишет издание.

Американцы не исключают вероятность возникновения более масштабных последствий инцидента. Отметим, в результате аварии стоимость перевозки товаров из Китая в Европу уже повысилась до 8 тысяч долларов, что в четыре раза выше цены за тот же период прошлого года. Ранее сообщалось, что на фоне ЧП стоимость нефти марки Brent выросла на 5%.

Издание The Guardian сообщило, что некоторые крупные судоходные компании уже перенаправили танкеры по альтернативному маршруту — вокруг мыса Доброй Надежды. Этот путь намного длиннее и примерно на 300 тысяч долларов дороже, отмечают эксперты.

«Если вы отправитесь в Суэцкий канал [в обычный день — прим. ред.], вы можете рассчитывать на 20-е или 30-е место в очереди, возможно, потому что ежедневно в каждом направлении идет около 50 кораблей. Но теперь у вас может быть номер 250, а это значит, что вам придется ждать 3-4 дня, даже когда он откроется снова», — сказал Флавио Макао, старший преподаватель управления цепочками поставок австралийского Университета Эдит Коуэн.

В данный момент отбуксировать судно пытается известная голландская фирма SMIT Salvage. Она участвовала в подъеме затонувшей российской атомной подлодки K-141 «Курск» в 2001 году и вывозила топливо с круизного лайнера Costa Concordia, севшего на мель у берегов Италии в 2012 году.

Между тем, японская компания Shohei Kisen, которой принадлежит Ever Given, уже принесла официальные извинения всему миру за блокировку Суэцкого канала.

«Мы искренне приносим свои извинения за то, что причинили серьезное беспокойство судам, которые должны были проходить в этом районе, а также всем тем, кто имеет отношение к навигации по Суэцкому каналу. На данный момент информации о травмах членов экипажа и разливах нефти в результате этой аварии нет», — написали владельцы контейнеровоза.

Отметим, через Суэцкий канал проходит около 12% морской торговли, которая охватывает все: от готовой продукции до нефти, газа и сыпучих товаров.