8:45 26 Марта 2021Общество
Работы по благоустройству начались у станции МЦД-2 Щукинская в Москве
Территорию у станции Щукинская второго Московского центрального диаметра (МЦД-2) начали благоустраивать после зимы. Об этом рассказали в Департаменте капитального ремонта столицы.
Территорию у станции Щукинская второго Московского центрального диаметра (МЦД-2) начали благоустраивать после зимы. Об этом рассказали в Департаменте капитального ремонта столицы.
Сейчас рабочие занимаются ремонтом лестницы и укладывают плитку по улице Маршала Василевского. Уже скоро будет проложено 700 метров кабельной канализации, чтобы скрыть под землей воздушные кабели, расположенные вокруг станции. На территории приведут в порядок тротуары, обустроят газон и парковку на 400 кв. м.
Станция Щукинская войдет в крупный транспортно-пересадочный узел. В него войдут одноименная станция метро и несколько остановок общественного транспорта.