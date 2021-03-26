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8:27   26 Марта 2021
Армия

Минобороны РФ получит серийные ракеты "Ангара-А5" до 2024 года

Минобороны РФ получит серийные ракеты "Ангара-А5" до 2024 года

Центр Хруничева начал собирать первые серийные ракеты-носители тяжелого класса "Ангара-А5". Их поставят в Минобороны РФ в 2022-2024 годах.

Центр Хруничева и Минобороны РФ заключили контракт на производство четырех серийных ракет "Ангара-А5" в июне прошлого года. На сайте госзакупок есть информация о заказах алюминиевых прутков и труб, передает РИА Новости.

"Финансирование договоров осуществляется в рамках выполнения государственного контракта... от 21 мая 2020 года на изготовление ракет-носителей "Ангара-А5" ... для нужд Минобороны РФ", — говорится в сообщении.

Изначально Центр Хруничева должен был создать шесть ракет "Ангара-А5" для летных испытаний. Две из них запустили в 2014 и 2020 годах с макетами космических аппаратов. Третий старт намечен в третьем квартале текущего года.

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#минобороны #центр хруничева #ангара-а5

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