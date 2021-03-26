Репортер NBC Беннет рассказал об ограничениях на пресс-конференции Байдена

Президент США Джо Байден в ходе своей первой официальной пресс-конференции давал слово только "дружественным" журналистам. Об этом заявил репортер NBC в Белом доме Джефф Беннет.

Президент США Джо Байден в ходе своей первой официальной пресс-конференции давал слово только "дружественным" журналистам. Об этом заявил репортер NBC в Белом доме Джефф Беннет.

Команда американского лидера использовала пандемию коронавируса, чтобы сократить количество прессы на мероприятии, передает Fox News. Беннет сделал свое громкое заявление в ходе видеодискуссии по итогам пресс-конференции.

"Они не знали, какие мы будем задавать вопросы, но они определенно знали нас, все репортеры были им хорошо известны. Так что у какого-нибудь местного репортера из безымянной газеты не было ни единого шанса задать Джо Байдену трудный или неудобный вопрос", — заявил журналист.

Байден в отличие от своего предшественника Дональда Трампа, который отвечал на самые грубые вопросы, предпочитает самостоятельно контролировать ход и характер бесед со СМИ. Беннет обратил внимание, что журналисты с самой избирательной кампании задают "нужные" и мягкие вопросы.