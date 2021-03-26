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7:13   26 Марта 2021
Экономика

Путин утвердил новую пенсионную выплату для севастопольцев

Путин утвердил новую пенсионную выплату для севастопольцев

Жители осажденного Севастополя ежемесячно будут получать дополнительную выплату в размере 500 рублей. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.

Пенсионерам, имеющим статус "Житель осажденного Севастополя" назначено дополнительное материальное обеспечение в размере 500 рублей. Об этом говорите в документе, размещенном на портале правовой информации.

Граждане, относящиеся к этой категории, войдут в число получателей ежемесячной выплаты к 60-летию Победы. Российское правительство в ближайшее время разработает финансирование расходов и установит порядок выплат.

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#путин #пенсия #севастополь

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