Путин утвердил новую пенсионную выплату для севастопольцев

Жители осажденного Севастополя ежемесячно будут получать дополнительную выплату в размере 500 рублей. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.

Жители осажденного Севастополя ежемесячно будут получать дополнительную выплату в размере 500 рублей. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.

Пенсионерам, имеющим статус "Житель осажденного Севастополя" назначено дополнительное материальное обеспечение в размере 500 рублей. Об этом говорите в документе, размещенном на портале правовой информации.

Граждане, относящиеся к этой категории, войдут в число получателей ежемесячной выплаты к 60-летию Победы. Российское правительство в ближайшее время разработает финансирование расходов и установит порядок выплат.