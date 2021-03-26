Юлия Тимошенко заявила о загнанных в тупик жителях Украины

Высокие тарифы на жилищно-коммунальные услуги поставили украинцев в тупиковую ситуацию. Такое мнение высказала председатель партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко.

Высокие тарифы на жилищно-коммунальные услуги поставили украинцев в тупиковую ситуацию. Такое мнение высказала председатель партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко.

Долги украинцев за ЖКХ побили все рекорды. Тимошенко считает, что сейчас тарифы являются наиболее коррумпированной областью. Однако такое развитие событий не мешает Киеву анонсировать новые повышения цен на услуги для потребителей.

"Таких долгов за жилищно-коммунальные услуги как сегодня не было никогда. Люди загнаны и их продолжают загонять", — заявила депутат в эфире канала "Украина 24".

В начале года "Нафтогаз" поднял цену на газ для жителей Украины на 14%, а чуть ранее Киев отменил льготный тариф на электричество. Такие решения стали причиной протестных акций в нескольких городах Украины. Позднее президент Владимир Зеленский снизил стоимость газа на 30%.