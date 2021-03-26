Роспотребнадзор объяснил принципы защитного действия "ЭпиВакКороны"

Представители Роспотребнадзора рассказали о способах защиты отечественной вакцины "ЭпиВакКорона" для привившихся людей от COVID-19.

Представители Роспотребнадзора рассказали о способах защиты отечественной вакцины "ЭпиВакКорона" для привившихся людей от COVID-19.

Разработка центра "Вектор" формирует три линии защиты в организме, вырабатывая иммунитет против коронавирусной инфекции, отмечено на сайте ведомства. Взаимодействию S-белка коронавируса с рецептором клетки мешают антитела. Это является первой защитной линией. Вторая основана на препятствии слияния вирусной оболочки с клеточной мембраной, что мешает проникновению SARS-CoV-2.

Но если вирус все таки проник внутрь, то тут за дело берется третья линия защиты. Клетки иммунной системы уничтожают инфицированные клетки.

"Помимо гуморального (антительного) иммунного ответа, вакцина индуцирует и Т-клеточный ответ. Из-за гибели инфицированных клеток вирусу не может распространяться дальше и заражать здоровые клетки", - отмечают в Роспотребнадзоре.

Глава центра "Вектор" Ринат Максютов ранее заявил, что препарат "ЭпиВакКорона" будет защищать от COVID-19 в течение года.