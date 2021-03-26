Выкидыш причислили к факторам преждевременной женской смерти

Женщины, пережившие в молодом возрасте выкидыш, подвержены большему риску преждевременной смерти. Об этом стало известно из исследований американских ученых.

Женщины, пережившие в молодом возрасте выкидыш, подвержены большему риску преждевременной смерти. Об этом стало известно из исследований американских ученых.

Для проведения опытов потребовалась база данных крупной программы исследования здоровья медсестер. Анализ показал, что выкидыш увеличивает риск преждевременной смерти на 19%. Возраст подопечных составлял от 25 до 42 лет, за ними наблюдали на протяжении 24 лет. Связь между выкидышем и преждевременной смертью сильнее всего проявлялась в случаях смерти от сердечно-сосудистых заболеваний — 48%.

Среди зарегистрированных причин скоротечной смерти встречались опухоли, инфаркты и инсульты. Раковые клетки поражали всех женщин с одинаковой частотой вне зависимости от того, как протекала их беременность.