Трупы двух студентов обнаружены в одном из общежитий на Сахалине

Тела двоих молодых людей найдены в одном из студенческих общежитий в городе Южно-Сахалинск. По факту смерти учащихся возбуждено уголовное дело.

Тела двоих молодых людей найдены в одном из студенческих общежитий в городе Южно-Сахалинск. По факту смерти учащихся возбуждено уголовное дело.

Погибшим на момент трагедии было 18 и 19 лет. Расследование заведено по статье о причинении смерти по неосторожности двум и более лиц. Возможной причиной следствие называет электротравму. Тела погибших обнаружили утром 26 марта, говорится в заявлении на сайте СУ СК России по Сахалинской области.

"В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств, устанавливаются причина и обстоятельства смерти студентов", — сказано в сообщении ведомства.

В рамках следственных мероприятий правоохранителями будет дана оценка действиям ответственных за безопасность работы электрооборудования, а также должностных лиц высшего учебного заведения и надзирающих органов. Расследование продолжается.