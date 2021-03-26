Банк России разрабатывает программу ненадежных клиентов

Банк России разрабатывает программу "Знай своего клиента". К середине 2022 года планируется подключение всех финансовых организаций к платформе.

Банк России разрабатывает программу "Знай своего клиента". К середине 2022 года планируется подключение всех финансовых организаций к платформе.

Рассчитывается, что закон о ее запуске будет принят в весеннюю сессию Госдумы и вступит в силу до начала 2022 года. Информация о клиентах будет доводиться ежедневно через личные кабинеты. Проект закона предполагает, что банк будет информировать клиента о том, что ему присвоен высокий уровень риска. Соответственно, у предпринимателей не будет необходимости в том, чтобы подключаться к платформе, сообщают "Известия".

Банковское сообщество поддерживает появление единой системы с информацией о рискованном профиле юридического лица. Однако к концепции программы ЗСК есть вопросы по распределению ответственности за блокировку операций и счетов, а также за отказ в их открытии, рассказал вице-президент Ассоциации банков России Алексей Войлуков.