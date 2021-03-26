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4:46   26 Марта 2021
Общество

Минобороны России создало проект "Память крепче гранита" о воинах времен ВОВ

Минобороны России создало проект "Память крепче гранита" о воинах времен ВОВ

Новый мультимедийный проект "Память крепче гранита" посвящен воинам времен Великой Отечественной войны. Его запустило Минобороны России.

Проект открывается в преддверии 76-й годовщины Победы в ВОВ. В нем представят мемориалы воинам Красной армии на территории России, ближнего зарубежья и стран Европы. Все желающие смогут познакомиться с ранее неизвестными документами, включая приказы, фотографии и боевые донесения.

Среди мемориалов, которые представили в первом выпуске "Памяти крепче гранита", оказались мемориальное псковское кладбище, памятник воинам-североморцам в Линахамари Мурманской области, "Невский пятачок" и другие, рассказали в ведомстве.

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#минобороны #вов #Память крепче гранита

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