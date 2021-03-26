Минобороны России создало проект "Память крепче гранита" о воинах времен ВОВ

Новый мультимедийный проект "Память крепче гранита" посвящен воинам времен Великой Отечественной войны. Его запустило Минобороны России.

Новый мультимедийный проект "Память крепче гранита" посвящен воинам времен Великой Отечественной войны. Его запустило Минобороны России.

Проект открывается в преддверии 76-й годовщины Победы в ВОВ. В нем представят мемориалы воинам Красной армии на территории России, ближнего зарубежья и стран Европы. Все желающие смогут познакомиться с ранее неизвестными документами, включая приказы, фотографии и боевые донесения.

Среди мемориалов, которые представили в первом выпуске "Памяти крепче гранита", оказались мемориальное псковское кладбище, памятник воинам-североморцам в Линахамари Мурманской области, "Невский пятачок" и другие, рассказали в ведомстве.