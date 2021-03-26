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4:26   26 Марта 2021
Политика

Немецкий политолог Рар рассказал о признании российского Крыма в Европе

Немецкий политолог Рар рассказал о признании российского Крыма в Европе

Жители Европы понимают, что Крым является российским полуостровом. На это указал немецкий политолог Александр Рар.

Крымчане никогда не проголосуют за возвращение Крыма в состав Украины. Практически все европейцы, по словам политолога, это осознают.

"Но в Европе принцип своих либеральных ценностей, своей правды", — подчеркнул Рар в эфире YouTube-канала Politwera.

Украинский президент Владимир Зеленский ранее утвердил стратегию по "возвращению" Крыма. Он надеется на эффективность международной площадки "Крымская платформа".

Крым воссоединился с Россией по итогам голосования, проведенного на территории полуострова. Референдум был организован в соответствии с международным правом.

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#европа #крым #политолог

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