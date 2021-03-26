Жители Европы понимают, что Крым является российским полуостровом. На это указал немецкий политолог Александр Рар.

Жители Европы понимают, что Крым является российским полуостровом. На это указал немецкий политолог Александр Рар.

Крымчане никогда не проголосуют за возвращение Крыма в состав Украины. Практически все европейцы, по словам политолога, это осознают.

"Но в Европе принцип своих либеральных ценностей, своей правды", — подчеркнул Рар в эфире YouTube-канала Politwera.

Украинский президент Владимир Зеленский ранее утвердил стратегию по "возвращению" Крыма. Он надеется на эффективность международной площадки "Крымская платформа".

Крым воссоединился с Россией по итогам голосования, проведенного на территории полуострова. Референдум был организован в соответствии с международным правом.