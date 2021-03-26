Телеведущий Норкин пошутил в эфире "Места встречи" про жизнь в России

Гости программы "Место встречи" обсудили тему финансовой грамотности и благосостояния россиян. Ведущий Андрей Норкин традиционно закончил эфир анекдотом.

Гости программы "Место встречи" обсудили тему финансовой грамотности и благосостояния россиян. Ведущий Андрей Норкин традиционно закончил эфир анекдотом.

Участники обсуждения высказали свое мнение насчет финансовой грамотности российских граждан. Юрист Виталий Серуканов считает, что данный навык оказывает крайне важное влияние на благосостояние людей. Кандидат экономических наук, доцент департамента прикладной экономики ВШЭ Владимир Карачаровский оспорил мнение собеседника. Он считает, что только повышенный уровень жизни позволяет говорить о благополучии и необходимости знаний в экономической сфере.

Телеведущий Андрей Норкин выслушал участников обсуждения. По традиции он закончил программу новым анекдотом, который вызвал бурную реакцию зала.

"Опытный астролог дает советы начинающему: — Главное никогда не давайте негативные, безапелляционные прогнозы. Например, клиент спрашивает меня, победит ли он на выборах? Надо отвечать: если будете действовать активно, напористо, то да. Но все зависит от вас. В кабинет к астрологу заходит очередной клиент и спрашивает: – Скоро ли умрет моя теща? – Если вы будете действовать активно и напористо, то да, но все зависит от вас".

Предыдущий эфир программы "Место встречи" закончился анекдотом ведущего о склерозе и маразме. Эфир вызвал общественный резонанс, потому что шутка была связана с обсуждением состояния здоровья президента США Джо Байдена.