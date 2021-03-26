Евросоюз сохранит ограничения на въезд для туристов

Действующие ограничения на въезд туристов в страны Евросоюза будут сохранены из-за третьей волны COVID-19. Об этом говорится в итоговом заявлении онлайн-саммита ЕС.

Действующие ограничения на въезд туристов в страны Евросоюза будут сохранены из-за третьей волны COVID-19. Об этом говорится в итоговом заявлении онлайн-саммита ЕС.

В документе сказано, что ситуация с распространением коронавируса в Европе остается серьезной. Ее осложняет появление новых штаммов.

"Поэтому ограничения, в том числе в отношении несущественных поездок, должны пока сохраняться, а беспрепятственный поток товаров и услуг в рамках единого рынка должен по-прежнему обеспечиваться", — отмечено в итоговом заявлении.

Страны ЕС при этом, как указывает документ, должны готовиться к постепенному снятию ограничений. Необходимо для этого выработать общий подход, чтобы обеспечить координацию усилий.