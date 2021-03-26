Петербургского преподавателя подозревают в реабилитации нацизма

Прокуратура Ленинградской области возбудила уголовное дело в отношении профессора нескольких вузов Владимира Матвеева, который публично назвал Холокост мифом.

Прокуратура Ленинградской области возбудила уголовное дело в отношении профессора нескольких вузов Владимира Матвеева, который публично назвал Холокост мифом.

Преподаватель в январе выступил перед заместителями директоров школ Ленинградской области в преддверии Дня памяти жертв Холокоста. Речь Матвеева направили на соответствующую проверку, передает ТАСС.

"Материалы проверки направлены в следственные органы для решения вопроса об уголовном преследовании по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 354.1 УК РФ "Реабилитация нацизма", по результатам рассмотрения которых возбуждено уголовное дело", — говорится в сообщении региональной прокуратуры.

Профессор назвал жертв Холокоста преступниками. Он также поставил под сомнение существование зверств нацистов, заявив, что печи Освенцима якобы использовались для дезинфекции.