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2:31   26 Марта 2021
Происшествия

Петербургского преподавателя подозревают в реабилитации нацизма

Петербургского преподавателя подозревают в реабилитации нацизма

Прокуратура Ленинградской области возбудила уголовное дело в отношении профессора нескольких вузов Владимира Матвеева, который публично назвал Холокост мифом.

Преподаватель в январе выступил перед заместителями директоров школ Ленинградской области в преддверии Дня памяти жертв Холокоста. Речь Матвеева направили на соответствующую проверку, передает ТАСС.

"Материалы проверки направлены в следственные органы для решения вопроса об уголовном преследовании по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 354.1 УК РФ "Реабилитация нацизма", по результатам рассмотрения которых возбуждено уголовное дело", — говорится в сообщении региональной прокуратуры.

Профессор назвал жертв Холокоста преступниками. Он также поставил под сомнение существование зверств нацистов, заявив, что печи Освенцима якобы использовались для дезинфекции.

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#уголовное дело #нацизм #преподаватель

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