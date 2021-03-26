Обещание Байдена переизбираться объяснили в Госдуме

Заявление президента США Джозефа Байдена о намерении баллотироваться на второй срок спровоцировано подозрениями в его недееспособности из-за частых "оплошностей" политика.

Заявление президента США Джозефа Байдена о намерении баллотироваться на второй срок спровоцировано подозрениями в его недееспособности из-за частых "оплошностей" политика.

Речь идет о неоднократных случаях, когда демократ назвал вице-президента Камалу Харрис "главой государства" и забывал имена представителей американских ведомств. Против кандидатуры Байдена говорит и его физическая форма, качество которой подверглось сомнениям со стороны мирового сообщества на фоне нескольких неудачных попыток политика встать после падения на трапе самолета, передает РИА Новости.

"Заявление Байдена о том, что на следующих выборах Республиканская партия США, возможно, прекратит свое существование, свидетельствует о планах правящей партии... перейти к однопартийному правлению", — отметила член комитета Госдумы по международным делам Елена Панина.

Байден вместе со своими сторонниками планирует "сломать" американские традиции. Оба заявления демократа говорят о новом витке политической турбулентности США, заключила Панина.