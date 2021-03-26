1:58 26 Марта 2021Общество
Евросоюз приближается к третьей волне распространения COVID-19
Уровень заболеваемости COVID-19 начал расти в нескольких странах Европы. В связи с этим Евросоюз оказался на грани третьей волны распространения коронавируса.
Уровень заболеваемости COVID-19 начал расти в нескольких странах Европы. В связи с этим Евросоюз оказался на грани третьей волны распространения коронавируса.
Соответствующее заявление сделала глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. Она связывает ухудшение ситуации в регионе с британским штаммом, заражения которым зарегистрированы на территории каждого государства Европы.
Однако темпы увеличения смертности от COVID-19 в европейских странах ниже уровня распространения патогена. Это, по словам фон дер Ляйен, является первым эффектом вакцинации пожилого населения.