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1:58   26 Марта 2021
Общество

Евросоюз приближается к третьей волне распространения COVID-19

Евросоюз приближается к третьей волне распространения COVID-19

Уровень заболеваемости COVID-19 начал расти в нескольких странах Европы. В связи с этим Евросоюз оказался на грани третьей волны распространения коронавируса.

Соответствующее заявление сделала глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. Она связывает ухудшение ситуации в регионе с британским штаммом, заражения которым зарегистрированы на территории каждого государства Европы.

Однако темпы увеличения смертности от COVID-19 в европейских странах ниже уровня распространения патогена. Это, по словам фон дер Ляйен, является первым эффектом вакцинации пожилого населения.

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#евросоюз #еврокомиссия #коронавирус

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