Президент Молдавии попросила помощи у России в получении вакцины "Спутник V"

Президент Молдавии Майя Санду попросила о помощи Россию в ускоренном получении вакцины от COVID-19 "Спутник V". Об этом глава республики сообщила в четверг, 25 марта.

Президент Молдавии Майя Санду попросила о помощи Россию в ускоренном получении вакцины от COVID-19 "Спутник V". Об этом глава республики сообщила в четверг, 25 марта.

Санду рассказала о встрече с послом Российской Федерации в Молдавии Олегом Васнецовым. Президент высказала потребность страны в получении помощи от России в более быстром доступе к препарату "Спутник V" для ускорения процесса вакцинации населения, сообщает новостное агентство "Известия".

Стороны также обсудили ситуацию с коронавирусом в Молдавии. В разговоре с Васнецовым президент подчеркнула, что обеспечение быстрого доступа граждан страны к эффективным вакцинам является для нее приоритетной задачей.