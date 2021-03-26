1:40 26 Марта 2021Политика
Президент Молдавии попросила помощи у России в получении вакцины "Спутник V"
Президент Молдавии Майя Санду попросила о помощи Россию в ускоренном получении вакцины от COVID-19 "Спутник V". Об этом глава республики сообщила в четверг, 25 марта.
Президент Молдавии Майя Санду попросила о помощи Россию в ускоренном получении вакцины от COVID-19 "Спутник V". Об этом глава республики сообщила в четверг, 25 марта.
Санду рассказала о встрече с послом Российской Федерации в Молдавии Олегом Васнецовым. Президент высказала потребность страны в получении помощи от России в более быстром доступе к препарату "Спутник V" для ускорения процесса вакцинации населения, сообщает новостное агентство "Известия".
Стороны также обсудили ситуацию с коронавирусом в Молдавии. В разговоре с Васнецовым президент подчеркнула, что обеспечение быстрого доступа граждан страны к эффективным вакцинам является для нее приоритетной задачей.