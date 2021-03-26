Переводчик Google "подловили" на подмене смысла в текстах о Путине и Байдене

Google-переводчик намерено наделяет одни и те же фразы разным смыслом. Содержание перевода зависит от политического деятеля, который указывается в тексте, выяснила "ПолитРоссия".

Google-переводчик намерено наделяет одни и те же фразы разным смыслом. Содержание перевода зависит от политического деятеля, который указывается в тексте, выяснила "ПолитРоссия".

Платформа Google позволяет юзерам всего мира не только быстро найти информацию, но и перевести текст с разных иностранных языков. Известно, что такой сервис способен выполнить оперативный перевод текста с использованием более чем 100 диалектов.

Работу Google translate решили проверить на примере фразы changed for bad, которая переводится как "измениться к худшему". Однако если к ней добавить фамилию действующего американского президента Джо Байдена, то Google переводит ее "изменился к лучшему". Такая же ситуация наблюдается и с указанием имени бывшего президента США Барака Обамы, канцлера ФРГ Ангелы Меркель, премьер-министра Британии Бориса Джонсона и французского лидера Эммануэля Макрона.

Однако, если в запросе указать имя президента России Владимира Путина или экс-главы Белого дома Дональда Трампа, то фраза сохраняет негативную семантику фразы.

Журналисты "ПолитРоссии" написали в Google, чтобы получить комментарий и выяснить откуда появляется такое предвзятое расхождение в переводах.