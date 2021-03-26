Пушкова насмешило желание Байдена баллотироваться на второй срок

Заявление действующего президента США Джозефа Байдена повторно избираться на пост главы государства достойно звания "шутки месяца", заявил сенатор Алексей Пушков.

Заявление действующего президента США Джозефа Байдена повторно избираться на пост главы государства достойно звания "шутки месяца", заявил сенатор Алексей Пушков.

Своим комментарием член Совфеда РФ поделился в Telegram-канале. Сообщение политик сопроводил фотографией головы статуи Свободы, закрывающей лицо руками. Пользователи под постом согласились с мнением автора, назвав демократа "юмористом". Подписчики и сенатор высказали сомнение относительно способности Байдена "досидеть" первый срок.

"Байден заявил, что будет баллотироваться на второй срок. Шутка марта месяца", — написал Пушков в социальной сети.

О своих намерениях глава Белого дома заявил во время первой публичной пресс-конференции. Новые выборы президента США назначены на 2024 год. В случае проигрыша Байдена, на пост вступит 47-й американский лидер.