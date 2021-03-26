Закон о трехдневном голосовании приняли в Ивановской области

Депутаты Ивановской облдумы поддержали поправки в областной закон о выборах. Теперь голосование возможно проводить в течение трех дней.

Депутаты Ивановской облдумы поддержали поправки в областной закон о выборах. Теперь голосование возможно проводить в течение трех дней.

Поправки разработаны для приведения в соответствие регионального законодательства с федеральным. В соответствии с документом, голосование возможно проводить в течение нескольких дней, но не более трех. А также использовать дополнительные возможности реализации прав избирателей и прав на участие в референдумах.

Теперь стало доступно голосование вне помещений, на придомовых и общедоступных территориях, а также в отдаленных населенных пунктах Ивановской области. За проголосовали 14 депутатов областной думы, против — десять. Закон принят во втором чтении 25 марта.