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0:26   26 Марта 2021
Политика

Зеленский утвердил "натовскую" стратегию безопасности Украины

Зеленский утвердил "натовскую" стратегию безопасности Украины

Президент Украины Владимир Зеленский утвердил стратегию безопасности страны, которая определяет ключевые задачи государственной политики в оборонной сфере.

Стратегия направлена на поддержку национальных интересов и "защиту от военной агрессии" из-за пределов страны, а также на предотвращение применения врагом полномасштабной силы.

В документе указано, что новая военная доктрина должна способствовать интеграции Украины в НАТО. Стратегия подразумевает активное участие в международных операциях с целью поддержания мира.

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