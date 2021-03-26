Зеленский утвердил "натовскую" стратегию безопасности Украины

Президент Украины Владимир Зеленский утвердил стратегию безопасности страны, которая определяет ключевые задачи государственной политики в оборонной сфере.

Президент Украины Владимир Зеленский утвердил стратегию безопасности страны, которая определяет ключевые задачи государственной политики в оборонной сфере.

Стратегия направлена на поддержку национальных интересов и "защиту от военной агрессии" из-за пределов страны, а также на предотвращение применения врагом полномасштабной силы.

В документе указано, что новая военная доктрина должна способствовать интеграции Украины в НАТО. Стратегия подразумевает активное участие в международных операциях с целью поддержания мира.