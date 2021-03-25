Брянский экс-полковник МВД осужден за получение взятки в замере 5 млн рублей
Суд города Брянска по Советскому району вынес приговор бывшему полковнику полиции Сергею Артемову. Его посадили на 9,5 года за получение взятки.
Следствие в ходе расследования установило, что в преступлении принимали участие три представителя правоохранительных органов в высоком чине. Правонарушение было совершено в 2019 году. В коррупционной сделке были замешаны начальник отдела по расследованию организованной преступной деятельности в сфере экономики СУ УМВД по региону и оперуполномоченный УЭБиПК.
Во время проверки сотрудники региональных управлений МВД и ФСБ установили, что злоумышленники обещали закрыть уголовное дело местного жителя. За это они потребовали 5 млн рублей.
Коррупционеры должны выплатить штраф в размере 5 млн рублей. Также они лишились своих званий.