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23:56   25 Марта 2021
Происшествия

Брянский экс-полковник МВД осужден за получение взятки в замере 5 млн рублей

Брянский экс-полковник МВД осужден за получение взятки в замере 5 млн рублей

Суд города Брянска по Советскому району вынес приговор бывшему полковнику полиции Сергею Артемову. Его посадили на 9,5 года за получение взятки.

Следствие в ходе расследования установило, что в преступлении принимали участие три представителя правоохранительных органов в высоком чине. Правонарушение было совершено в 2019 году. В коррупционной сделке были замешаны начальник отдела по расследованию организованной преступной деятельности в сфере экономики СУ УМВД по региону и оперуполномоченный УЭБиПК.

Во время проверки сотрудники региональных управлений МВД и ФСБ установили, что злоумышленники обещали закрыть уголовное дело местного жителя. За это они потребовали 5 млн рублей.

Коррупционеры должны выплатить штраф в размере 5 млн рублей. Также они лишились своих званий.

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#взятка #коррупция #мвд

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