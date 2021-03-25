Брянский экс-полковник МВД осужден за получение взятки в замере 5 млн рублей

Суд города Брянска по Советскому району вынес приговор бывшему полковнику полиции Сергею Артемову. Его посадили на 9,5 года за получение взятки.

Суд города Брянска по Советскому району вынес приговор бывшему полковнику полиции Сергею Артемову. Его посадили на 9,5 года за получение взятки.

Следствие в ходе расследования установило, что в преступлении принимали участие три представителя правоохранительных органов в высоком чине. Правонарушение было совершено в 2019 году. В коррупционной сделке были замешаны начальник отдела по расследованию организованной преступной деятельности в сфере экономики СУ УМВД по региону и оперуполномоченный УЭБиПК.

Во время проверки сотрудники региональных управлений МВД и ФСБ установили, что злоумышленники обещали закрыть уголовное дело местного жителя. За это они потребовали 5 млн рублей.

Коррупционеры должны выплатить штраф в размере 5 млн рублей. Также они лишились своих званий.