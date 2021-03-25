Ателье Петербурга столкнулось с ажиотажем после пошива "дубленки Путина"

Ателье Северной столицы засыпали звонками после того, как стало известно, что там был разработан дизайн дубленки президента РФ Владимира Путина, в которой он отдыхал в Тайге.

Ателье Северной столицы засыпали звонками после того, как стало известно, что там был разработан дизайн дубленки президента РФ Владимира Путина, в которой он отдыхал в Тайге.

Сотрудники мастерской рассказали, что выполнили заказ на дубленку около четырех лет назад. Однако в ателье сомневаются, что Путин надел именно их костюм, сообщает "Комсомольская правда".

Руководитель ателье Евгения Морозова уточнила, что они не могут подтвердить, что костюм президента России был сшит в их мастерской, но дизайн был точно разработан здесь. Тем не менее фотографий с такой дубленкой больше нигде нет.

Морозова вспомнила, что 3,5 года назад к ним обратился постоянный клиент, который сделал заказ ко дню рождения друзей. Мужчина торопился и попросил закончить заказ к осени. Именно тогда и был разработан дизайн утепленной куртки.

Когда раскрылось место пошива дубленки Путина, ателье стало получать множество звонков с просьбой сшить такую же одежду. Руководитель мастерской отметила, что такое количество заказов они не получали за весь год.