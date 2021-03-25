Волгоградские депутаты Цыбизова и Кувычко отказались от участия в выборах в ГД

Депутаты Госдумы от Волгоградской области Татьяна Цыбизова и Анна Кувычко покинут парламент и уступят место в законодательном органе более молодым представителям региона.

Депутаты Госдумы от Волгоградской области Татьяна Цыбизова и Анна Кувычко покинут парламент и уступят место в законодательном органе более молодым представителям региона.

Парламентарии Цыбизова и Кувычко заявили, что откажутся от участия в выборах в Государственную думу 2021 года. Такое решение депутаты озвучили 25 марта в ходе рабочей встречи губернатора Андрея Бочарова с активом регионального отделения фракции "Единая Россия".

Татьяна Цыбизова заявила, что после будущих выборов среди членов Государственной думы станет все больше молодых парламентариев. Она подчеркнула, что все депутаты заинтересованы, чтобы новые законотворцы превосходили своих старших коллег.

"У нас сейчас идет активно цифровизация, новые подходы в экономике, в промышленности. Это требует особой подготовки. У нас сейчас огромное число молодежи прошло школу "Лидеров России", — отметила Цыбизова.

Анна Кувычко так же заявила, что считает для себя возможным вариант неучастия в предстоящих выборах. По ее словам, в партии на данный момент есть "новые лица, новые люди, которые обладают необходимым количеством знаний" для успешного представления интересов жителей Волгоградской области в Государственной думе.