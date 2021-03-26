Леонков посоветовал Эстонии брать пример с нейтральной Швеции

Эстонии следует понимать, что она является маленькой европейской державой и именно она пострадает первой в том случае, если ее усилия по нагнетанию русофобии приведут к тому, что кто-то попытается вооруженным путем оспорить суверенитет РФ.

Эстонии следует понимать, что она является маленькой европейской державой и именно она пострадает первой в том случае, если ее усилия по нагнетанию русофобии, доведенные до полного безумства, приведут к тому, что кто-то попытается вооруженным путем оспорить суверенитет РФ.

Такое мнение в комментарии изданию Sputnik Meedia высказал российский военный эксперт, обозреватель журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков, который прокомментировал недавнее заявление главы эстонского Минобороны Калле Лаанета.

Напомним, на днях Калле Лаанет, выступая в эстонском парламенте с докладом, выразил уверенность в том, что Россия вынашивает планы вооруженной агрессии по отношению к своим ближайшим соседям на западном направлении.

По словам министра, о враждебных планах Москвы свидетельствуют запланированные на сентябрь российско-белорусские военные учения «Запад-2021», так как в 2008 и в 2014 годах Россия также проводила крупные маневры, отрабатывая на них агрессию против Грузии и Украины.

«Эстонии необходимо как можно скорее восполнить пробелы и недостатки в ключевых оборонных возможностях, поскольку уязвимость делает особенно маленькую страну мишенью», — отметил Лаанет.

При этом министр добавил, что Россия якобы распространяет свою враждебную и агрессивную политику на весь западный мир — страны НАТО и Евросоюз.

По словам Алексея Леонкова, эстонский министр обороны, выступая с подобными докладами в парламенте страны, просто пытается придерживаться курса, проложенного генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

Эстонии, подчеркнул Леонков, следовало бы присмотреться к поведению Швеции, которая на протяжении уже долгого времени придерживается политики нейтралитета, благодаря чему ей удалось избежать участия в двух кровопролитных мировых войнах. В драке, которую могут затеять между собой великие мировые державы, маленьким странам лучше оставаться мирным соседом, сохраняющим нейтралитет, посоветовал эксперт.

«В данном случае Эстония высказывает позицию, которая не имеет под собой никаких доказательств. И вот эта ложная позиция может привести ее к печальному финалу, если она не остановится», — добавил Леонков.

Кроме того, военный эксперт рассказал, чем отличаются российские военные учения от маневров НАТО.

По его словам, Россия проводит учения с условным вероятным противником и в основном отрабатывает задачи, связанные с отражением нападения этого условного противника, мобилизацией сил и средств, а также с оказанием военной помощи своему союзнику, роль которого в данном случае исполнит Белоруссия.

«Мы не обозначаем в этих учениях конкретные страны, не обозначаем какие-то конкретные города и населенные пункты, и даже агрессоров мы называем такими именами, которые невозможно было бы интерпретировать, связать с какой-то страной Европейского Союза, США или какой-либо другой страной, — объяснил Алексей Леонков.

И предстоящие ближайшей осенью совместные с Белоруссией военные учения «Запад-2021», по словам Леонкова, пройдут именно по такому сценарию.