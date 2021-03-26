Сатановский: Путин внедрил свой фирменный стиль в современную российскую политику

Сегодняшняя российская политика отличается умением не доводить вражду до драки, а вместо этого находить с противниками общий язык и отстраивать с ними что-то, что пойдет на пользу обеим сторонам.

Сегодняшняя российская политика отличается умением не доводить вражду до драки, а вместо этого находить с противниками общий язык и отстраивать с ними что-то, что пойдет на пользу обеим сторонам.

Об этом в личном Telegram-канале рассуждает президент Института Ближнего Востока, политолог Евгений Сатановский, по словам которого, раньше ничего подобного не было, хоть тресни.

Пари этом эксперт особо подчеркивает, что подобный подход к политике является фирменным стилем российского президента Владимира Путина, который его не только внедрил в российскую внешнеполитическую практику, но и успешно развивает, о чем свидетельствует то, что несмотря на наличие большого числа противоречий, Россия продолжает сотрудничать с Турцией, Катаром и Саудовской Аравией.

Турции, напоминает Сатановский, Россия помешала не только в сирийском Идлибе, Ливии и Карабахе. Москва дико мешает туркам отстраивать новую империю на территории тюркского мира, который включает в себя и ряд бывших советских республик

«Опять же, старый враг, привычный. Россия столько с Турцией и воевала, и ее побеждала, и территории от нее откусывала… Хотя сто лет назад спасла от полного уничтожения Антантой», — напоминает ученый-историк.

Но в наше время это историческое противостояние сглажено поставками российских ЗРК С-300, строительством в Турции Атомной электростанции «Аккую» и поставками Анкаре нефти и газа. Кроме того, в 2016 году Россия отказалась участвовать в попытке государственного переворота и свержения президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Также сближению России и Турции, даже больше чем торговля и туризм, способствует непрекращающееся общение первых лиц.

«Саудовцы… Там был совсем капец. Они на нас всерьез катили бочку еще с Афганистана. Опять же: Первая Чеченская, Вторая, "Аль-Каида" (террористическая организация, запрещенная в РФ) и ее теракты на нашей территории… Про Сирию уже не говорим», — рассказывает политолог.

Однако и в этих непростых условиях Россия нашла тему для общения с наследным саудовским принцем Мухаммедом бен-Сальманом – по нефти. Именно сделка «ОПЕК+» помогла удержать рынок цен на черное золото от обрушения, и СА эта сделка была нужна ничуть не меньше, чем России.

Для Москвы и Эр-Рияда взаимодействие по нефти неожиданно стало мостом для сближения, тем более, что экс-президента США Дональда Трампа в Белом доме больше нет, а с его преемником Джо Байденом у саудовцев отношения не складываются также. Как и у России.

«Катар — еще один игрок, которому мы в Сирии смешали карты, наш конкурент на европейском рынке газа, удачно вытеснивший нас из проекта с Белоруссией по удобрениям… На Сирию эмират отреагировал, как арабы реагируют всегда. В итоге — гибель нашего гражданского самолета на Синае и «оборотка» в отношении тех, кто это организовал», — продолжил перечислять Сатановский.

Но и с таким сложным соперником Москва нашла баланс отношений по газу. И даже, если сделка в формате «газовая ОПЕК» не очень удалась, сжиженный природный газ в Европу, тем не менее, поставляет Россия, а не Катар, который в то же время продает свой СПГ в Азию. Результатом этих договоренностей стало о, что все экономят на транспортировке голубого топлива, все в выигрыше и к тому же есть тема для дальнейшего общения.

«Тут можно много вспомнить. И про Германию и "Северный поток — 2", и про Францию и поддержку нами и ними в Ливии Хафтара, и про Иран, с которым мы в одном строю против Америки и террористов в Сирии, и Израиль, наехать на который не даём Ирану, и прочее, не менее существенное, с той же Японией, Китаем и Кореей… Но повторим еще раз: воевать Путин не хочет и не любит», — подчеркивает Сатановский.

Президент России отстаивает все, что только можно, при чем там, где, казалось бы, нет никаких шансов. Но у Владимира Путина это получается почти везде, пишет эксперт в заключение, кроме разве что евробюрократов, англичан и американцев, которые сами «отморозились», а также Украины, и Прибалтики с Польшей, которые тоже сделали свой выбор.