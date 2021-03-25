МВД Белоруссии сообщило об отсутствии анонсированных оппозицией митингов

Масштабные акции протеста, проведение которых анонсировала белорусская оппозиция, не состоялись, сообщили в Минске.

Масштабные акции протеста, проведение которых анонсировала белорусская оппозиция, не состоялись, сообщили в Минске.

На отсутствие "запланированных" митингов указали в МВД Белоруссии. Были зафиксированы лишь единичные нарушения закона о массовых мероприятиях.

В четверг, 25 марта, после сообщений о масштабных акциях протеста к резиденции белорусского президента Александра Лукашенко были направлены силовики и спецтехника. Власти страны не согласовали митинги, которые оппозиция хотела приурочить ко Дню воли.