23:29 25 Марта 2021Политика
МВД Белоруссии сообщило об отсутствии анонсированных оппозицией митингов
Масштабные акции протеста, проведение которых анонсировала белорусская оппозиция, не состоялись, сообщили в Минске.
Масштабные акции протеста, проведение которых анонсировала белорусская оппозиция, не состоялись, сообщили в Минске.
На отсутствие "запланированных" митингов указали в МВД Белоруссии. Были зафиксированы лишь единичные нарушения закона о массовых мероприятиях.
В четверг, 25 марта, после сообщений о масштабных акциях протеста к резиденции белорусского президента Александра Лукашенко были направлены силовики и спецтехника. Власти страны не согласовали митинги, которые оппозиция хотела приурочить ко Дню воли.