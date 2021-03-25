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23:26   25 Марта 2021
Происшествия

Вертолет КА-32 со спасателями на борту потерпел крушение под Калининградом

Вертолет КА-32 со спасателями на борту потерпел крушение под Калининградом

Вертолет, который принадлежит МЧС России, во время учебного полета упал в акваторию Куршского залива в Калининградской области.

На борту воздушного судна находилось три человека. На данный момент известно, что один из них погиб, один выжил. Судьба третьего члена экипажа пока неизвестна. Вертолет выполнял учебный полет, передает ТАСС.

На месте трагедии сейчас работают сотрудники правоохранительных органов. Устанавливаются обстоятельства и детали произошедшего. Согласно предварительной информации, воздушное судно потерпело крушение по техническим причинам.

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#вертолет #крушение #ка-32

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