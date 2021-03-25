Руководитель попавшей под сход лавины тургруппы в Хибинах арестован

Ленинский районный суд города Мурманска назначил меру пресечения для руководителя туристической группы, попавшей под снежный завал в районе станции Имандра.

Ленинский районный суд города Мурманска назначил меру пресечения для руководителя туристической группы, попавшей под снежный завал в районе станции Имандра.

Суд отправил под стражу организатора турпохода Сергея Смирнова, сообщили ТАСС в СУ СК РФ по Мурманской области. Группа, состоявшая из 16 человек попала под сход лавины, в результате чего погибла 13-летняя девочка.

Руководитель тургруппы будет находиться под стражей один месяц и 30 суток, заявила представитель следственного управления Алина Александрович. Адвокат Смирнова намерена обжаловать арест. Защищающая сторона считает, что мера пресечения выбрана необоснованно.

Туристы попали под сход масс снега в Хибинах 23 марта. Под завалами оказался ребенок, который позже скончался.