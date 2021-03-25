Губернатор ЯНАО Артюхов предложил ввести "чумовой" капитал для многодетных

Многодетные кочевники должны рассчитывать на поддержку региональных властей, заявил губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Дмитрий Артюхов.

Многодетные кочевники должны рассчитывать на поддержку региональных властей, заявил губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Дмитрий Артюхов.

Губернатор представил доклад, в котором рассказал о положении дел в регионе. Он обозначил приоритеты в деятельности правительства до конца нынешнего года.

Артюхов предложил выплачивать "чумовой" капитал многодетным семьям тундровиков. Его инициатива учитывает традиционный образ жизни кочевников. Губернатор, по данным телерадиокомпании "Ямал-Регион", напомнил, что при рождении первых детей молодые живут с родителями. Когда семья увеличивается, они ищут возможность перебраться в собственное жилье.

"Поэтому предлагаю при рождении третьего ребенка выдавать чумовой капитал — комплект всего необходимого для своего собственного национального жилища. Это шесты, нюки из оленьей шкуры и брезента, печь", – подчеркнул губернатор.

Артюхов также принял решение сохранить пособия неработающим пенсионерам, если они переезжают в другой регион. Сейчас эти выплаты получают около 70 тысяч человек.