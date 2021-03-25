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22:41   25 Марта 2021
Общество

Губернатор ЯНАО Артюхов предложил ввести "чумовой" капитал для многодетных

Губернатор ЯНАО Артюхов предложил ввести "чумовой" капитал для многодетных

Многодетные кочевники должны рассчитывать на поддержку региональных властей, заявил губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Дмитрий Артюхов.

Губернатор представил доклад, в котором рассказал о положении дел в регионе. Он обозначил приоритеты в деятельности правительства до конца нынешнего года.

Артюхов предложил выплачивать "чумовой" капитал многодетным семьям тундровиков. Его инициатива учитывает традиционный образ жизни кочевников. Губернатор, по данным телерадиокомпании "Ямал-Регион", напомнил, что при рождении первых детей молодые живут с родителями. Когда семья увеличивается, они ищут возможность перебраться в собственное жилье.

"Поэтому предлагаю при рождении третьего ребенка выдавать чумовой капитал — комплект всего необходимого для своего собственного национального жилища. Это шесты, нюки из оленьей шкуры и брезента, печь", – подчеркнул губернатор.

Артюхов также принял решение сохранить пособия неработающим пенсионерам, если они переезжают в другой регион. Сейчас эти выплаты получают около 70 тысяч человек.

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#янао #артюхов #многодетные #чумовой капитал

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