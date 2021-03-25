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22:23   25 Марта 2021
Происшествия

Следователя задержали в Москве по подозрению в краже 25 млн рублей

Следователя задержали в Москве по подозрению в краже 25 млн рублей

СК РФ возбудил уголовное дело в отношении начальника следственного отдела ОМВД России по Ярославскому району Москвы. Его подозревают в краже крупной суммы денег.

Следствие установило, что полицейский получил информацию об изъятых в рамках уголовного дела денежных средствах. Они были помещены в его сейф после проведения необходимых процессуальных действий. Подозреваемый воспользовался ситуацией и похитил 25 млн рублей.

Сейчас проводятся следственные действия. Полиция устанавливает личности тех, кто мог быть причастен к совершению этого преступления.

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#ск рф #кража #следователь

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