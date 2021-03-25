Депутат Сорокин подал заявление о выходе из состава Курской областной Думы

Парламентарий Кирилл Сорокин решил покинуть Курскую областную Думу из-за моратория на приватизацию региональных и муниципальных земель сельхозназначения.

Парламентарий Кирилл Сорокин решил покинуть Курскую областную Думу из-за моратория на приватизацию региональных и муниципальных земель сельхозназначения.

Вопрос об отмене моратория на приватизацию региональных и муниципальных земель сельскохозяйственного назначения неоднократно поднимался в Курской областной думе. Инициаторами его снятия стали 12 депутатов комитета по аграрной политике.

Мораторий наложен в 2011 году и должен действовать до 2050 года. Однако председатель комитета по аграрной политике Кирилл Сорокин считает, что он противоречит федеральному закону.

"Люди через суд — через два, три суда — все равно добиваются своего и получают землю в собственность", — заявил Сорокин.

Вместо этого он предложил передавать землю аграриям после трех лет труда на арендованных землях. Депутаты комитета по аграрной политике высказались в поддержку такого предложения. Однако сегодня этот вопрос не внесли в повестку дня заседания из-за недостаточной проработки темы. В связи с этим Сорокин написал заявление о выходе из состава депутатского корпуса и демонстративно ушел из здания думы.