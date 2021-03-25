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21:49   25 Марта 2021
Политика

Власти Белгорода поддержали поправки в региональный бюджет

Власти Белгорода поддержали поправки в региональный бюджет

Депутаты Думы Белгородской области выступили за поправки, которые коснутся бюджета. Информацию об этом сообщили СМИ региона.

Как сообщили в пресс-службе губернатора и правительства области, депутаты поддержали изменения. Губернатор региона Вячеслав Гладков поблагодарил политиков и заявил, что совместными усилиями все вопросы будут решены уже в ближайшее время.

Поправки связаны с увеличением расходов бюджета на 4,1 млрд рублей в социальной сфере. Это касается и обеспечения населения качественной водой, медикаментами, медицинским оборудованием. Увеличить бюджет планируется с помощью дополнительных налоговых и неналоговых доходов. Также средства пойдут на дороги, здравоохранение, образование и городскую среду.

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#бюджет #белгород #белгородская область

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