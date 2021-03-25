Власти Белгорода поддержали поправки в региональный бюджет

Депутаты Думы Белгородской области выступили за поправки, которые коснутся бюджета. Информацию об этом сообщили СМИ региона.

Депутаты Думы Белгородской области выступили за поправки, которые коснутся бюджета. Информацию об этом сообщили СМИ региона.

Как сообщили в пресс-службе губернатора и правительства области, депутаты поддержали изменения. Губернатор региона Вячеслав Гладков поблагодарил политиков и заявил, что совместными усилиями все вопросы будут решены уже в ближайшее время.

Поправки связаны с увеличением расходов бюджета на 4,1 млрд рублей в социальной сфере. Это касается и обеспечения населения качественной водой, медикаментами, медицинским оборудованием. Увеличить бюджет планируется с помощью дополнительных налоговых и неналоговых доходов. Также средства пойдут на дороги, здравоохранение, образование и городскую среду.