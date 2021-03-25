ПолитНавигатор: никто на Украине не доверяет убивающей людей вакцине Covishield

Вакцина Covishield, закупленная Минздравом Украины для вакцинации населения, является одним из самых низкопробных препаратов от COVID-19, созданным специально для слаборазвитых государств.

Вакцина Covishield, закупленная для вакцинации украинского населения и также военнослужащих ВСУ, вызывает в стране большое недоверие и неприятие.

И это вполне закономерно, учитывая, что эта вакцина, хотя власти Украины и преподносят ее как некую панацею, является одним из самых низкопробных препаратов от COVID-19, созданным специально для слаборазвитых государств.

Об этом в беседе с интернет-изданием «ПолитНавигатор» заявил президент Всеукраинской ассоциации операторов рынка безопасности Сергей Шабовта, который прокомментировал скоропостижную смерть военнослужащей ВСУ, которая привилась от коронавируса препаратом Covishield.

«Та вакцина, которой вакцинируют военнослужащих встречает в стране большое неприятие и недоверие. Ее каким-то непонятным образом, через фирму-прокладку завезли в страну и преподносят как панацею, хотя все знают, что это – одна из самых низкопробных вакцин от COVID-19, которая создана для слаборазвитых государств», - заявил эксперт.

Ранее на Украине была распространена информация о том, что скончавшаяся в Одесской области военнослужащая умерла не от прививки индийской вакциной, а от тяжелых хронических заболеваний, с которыми она, якобы вообще не должна была быть допущена к военной службе.

По заключению медиков, делавших вскрытие, причиной смерти женщины стали проблемы системы кровообращения. Как сообщил Военно-медицинский клинический центр Южного региона Украины, у военнослужащей были диагностированы острая сердечно-сосудистая недостаточность и атеросклеротический кардиосклероз.

Комментируя эти сообщения, Сергей Шабовта раскритиковал систему медицинского обслуживания украинских военных, которая, по словам эксперта, не справляется с профилактическими функциями.

«Под наблюдение врачей попадают те (служащие ВСУ), кто сам начинает на что-то жаловаться. Поэтому нет ничего необычного в том, что у военнослужащих есть такие проблемы со здоровьем, которые обнаружены у умершей», — отметил Шабовта.

Напомним, ранее украинское Министерство здравоохранения, комментируя гибель военнослужащей, сообщило, что женщина сделала прививку, так как входила в приоритетную группу вакцинации. Аллергии на препарат или какие-либо его компоненты у женщины не было, но после введения вакцины ей стало плохо и медики не смогли ее спасти.

Одновременно с погибшей военнослужащей прививку сделали еще девять человек, который получили вакцину из того же флакона, что и она. Однако, ни у кого из них никаких проблем со здоровьем не возникло, подчеркнули в Минздраве.