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21:45   25 Марта 2021
Политика

Кандидаты на пост главы Симферополя подали документы для участия в выборах

Кандидаты на пост главы Симферополя подали документы для участия в выборах

Список кандидатов на должность градоначальника опубликован на сайте городского совета Симферополя. Об этом сообщили местные СМИ.

По информации журналистов, документы на участие в конкурсе на замещение должности главы администрации города Симферополь подали восемь человек.

"По результатам приема документов для участия в конкурсе в Симферопольский городской совет поступили документы от восьми человек. Конкурс на замещение должности главы администрации крымской столицы состоится 29 марта в административном здании Симферопольского горсовета в 10.00", — говорится в сообщении СМИ.

Документы на конкурс поступили и от консультанта отдела благоустройства Министерства жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым Юрия Бравникова, и от начальника юридического отдела Межрегионального отдела ФКУ "Центр по обеспечению деятельности Казачества России" в Симферополе Евгения Майорова.

Телеканал "360" сообщал, что мартовский снег засыпал улицы Крыма.

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#выборы #мэр #симферополь

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