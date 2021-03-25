Кандидаты на пост главы Симферополя подали документы для участия в выборах

Список кандидатов на должность градоначальника опубликован на сайте городского совета Симферополя. Об этом сообщили местные СМИ.

Список кандидатов на должность градоначальника опубликован на сайте городского совета Симферополя. Об этом сообщили местные СМИ.

По информации журналистов, документы на участие в конкурсе на замещение должности главы администрации города Симферополь подали восемь человек.

"По результатам приема документов для участия в конкурсе в Симферопольский городской совет поступили документы от восьми человек. Конкурс на замещение должности главы администрации крымской столицы состоится 29 марта в административном здании Симферопольского горсовета в 10.00", — говорится в сообщении СМИ.

Документы на конкурс поступили и от консультанта отдела благоустройства Министерства жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым Юрия Бравникова, и от начальника юридического отдела Межрегионального отдела ФКУ "Центр по обеспечению деятельности Казачества России" в Симферополе Евгения Майорова.

Телеканал "360" сообщал, что мартовский снег засыпал улицы Крыма.