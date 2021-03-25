Кандидаты на пост главы Симферополя подали документы для участия в выборах
Список кандидатов на должность градоначальника опубликован на сайте городского совета Симферополя. Об этом сообщили местные СМИ.
По информации журналистов, документы на участие в конкурсе на замещение должности главы администрации города Симферополь подали восемь человек.
"По результатам приема документов для участия в конкурсе в Симферопольский городской совет поступили документы от восьми человек. Конкурс на замещение должности главы администрации крымской столицы состоится 29 марта в административном здании Симферопольского горсовета в 10.00", — говорится в сообщении СМИ.
Документы на конкурс поступили и от консультанта отдела благоустройства Министерства жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым Юрия Бравникова, и от начальника юридического отдела Межрегионального отдела ФКУ "Центр по обеспечению деятельности Казачества России" в Симферополе Евгения Майорова.
Телеканал "360" сообщал, что мартовский снег засыпал улицы Крыма.