Президент Белоруссии назвал главу Приморского края большим другом

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко является большим другом для Белоруссии. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко.

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко является большим другом для Белоруссии. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко.

Политик провел переговоры с главой Приморья во Дворце Независимости в Минске. Собеседники в ходе встречи обсудили перспективы двустороннего взаимодействия.

"Я всегда говорю: Владивосток далеко, но он нам не чужой. Наше Отечество от Бреста до Владивостока так и осталось", — отметил белорусский лидер.

Президент также назвал абсолютно верной заинтересованность Кожемяко в увеличении контактов между Владивостоком и Минском.

Александр Лукашенко ранее перечислил возможных кандидатов на пост президента Белоруссии, сообщается на сайте 360tv.ru.