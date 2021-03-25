Байден заявил о намерении баллотироваться на следующий президентский срок

Глава американского государства Джозеф Байден в свои 78 лет заявил о желании продолжить управлять страной по истечении первого президентского срока.

Глава американского государства Джозеф Байден в свои 78 лет заявил о желании продолжить управлять страной по истечении первого президентского срока.

Лидер США объявил об этом на своей первой публичной пресс-конференции. По его словам, в 2024 году он выдвинет свою кандидатуру на высшую государственную должность.

Недавно в Сети появилось видео, как американский президент пытается подняться на борт самолета. Однако это вызвало у него некоторые трудности.