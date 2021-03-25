Заместитель губернатора Брянской области сдал ЕГЭ по русскому языку

Врио заместителя губернатора Брянской области Владимир Оборотов принял участие в акции "На все 100 сдаем вместе!". Информацию об этом сообщил департамент образования и науки.

Врио заместителя губернатора Брянской области Владимир Оборотов принял участие в акции "На все 100 сдаем вместе!". Информацию об этом сообщил департамент образования и науки.

Владимир Оборотов решил поучаствовать в акции в поддержку брянских школьников. Чиновник совместно с родителями выпускников, уполномоченным по правам ребенка в Брянской области Инной Мухиной, а также с замдиректора департамента образования Виктором Ширяевым написал ЕГЭ по русскому языку.

Врио заместителя губернатора на личном опыте узнал, что такое единый государственный экзамен. Мероприятие состоялось в Брянском лицее №1.

Телеканал "360" информировал, что в Брянской области нашли обгоревший труп новорожденного ребенка.