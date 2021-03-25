Президента США увели от журналистов после очередной оплошности

Американского президента Джозефа Байдена увели от журналистов после того, как он в очередной раз допустил оплошность. Инцидент попал на видео и быстро распространился в соцсетях.

Американского президента Джозефа Байдена увели от журналистов после того, как он в очередной раз допустил оплошность. Инцидент попал на видео и быстро распространился в соцсетях.

Американский лидер 24 марта проводил встречу с вице-президентом Камалой Харрис, главой Минздрава Хавьером Бесеррой и другими чиновниками. Стороны должны были обсудить миграционную политику и вопросы, которые возникли из-за притока мигрантов к южной границе США. В определенный момент Байден заговорил о необходимости "приступить к делу", однако политик замялся и обратился к главе аппарата Белого дома Рону Клейну.

"А... Рон, к кому я должен обратиться?" – спросил президент США.

После этих слов Клейн полностью оградил Байдена от журналистов и завершил мероприятие. Позже стало известно, что глава Белого дома поручил урегулировать миграционный кризис вице-президенту Харрис.