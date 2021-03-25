Экс-президент Молдавии высоко оценил роль Путина в современной политике

Президент России Владимир Путин войдет в историю как миротворец. Такое заявление сделал бывший молдавский лидер Игорь Додон в эфире телеканала NTV Moldova.

Президент России Владимир Путин войдет в историю как миротворец. Такое заявление сделал бывший молдавский лидер Игорь Додон в эфире телеканала NTV Moldova.

Он признался, что высоко оценивает роль Владимир Путина в современной политике. По его словам, российский лидер разрешил множество сложных ситуаций в мире, в том числе в Сирии и Карабахе.

"Я считаю, что он достоин звания миротворца на своем веку. Не потому, что он мой знакомый. Это реальность", — сказал Игорь Додон.

Также бывший молдавский лидер раскритиковал президента США Джо Байдена за хамские высказывания в адрес России. Додон считает, что публичные оскорбления не красят главу Белого дома.

"Сильный лидер никогда не опустится до таких высказываний. Сильные люди обычно более скромные", — заключил экс-президент Молдавии.

Ранее Додон оценил решение Конституционного суда Молдавии о законности выдвижения кандидатуры премьер-министра. По его мнению, суд фактически "оформил конституционный переворот".