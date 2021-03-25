Полиция изъяла у дочери магната Шпигеля украшения, подаренные Басковым

Правоохранители забрали драгоценности у дочери бизнесмена Бориса Шпигеля, арестованного по делу о взятках губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву

Правоохранители забрали драгоценности у дочери бизнесмена Бориса Шпигеля, арестованного по делу о взятках губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву

Следователи изъяли дорогостоящие украшения у дочери предпринимателя Бориса Шпигеля. Оказалось, что они были подарены популярным артистом Николаем Басковым.

О том, что украшения у женщины забрали, рассказал сам бизнесмен. Это произошло во время обыска по делу о даче фармацевтическим магнатом взятки экс-губернатору Пензенской области.

Добавим, Светлана Шпигель пробыла в браке с Николаем Басковым с 2001 по 2008 год. В это время Шпигель выступал продюсером артиста.