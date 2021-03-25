Пожилой башкирец устроил скандал, облил жену бензином и поджег

Житель города Белорецка во время семейного скандала облил жену бензином и поджег. Пострадавшая получила 80% ожогов тела и скончалась в больнице, сообщили в региональном СК.

Житель города Белорецка во время семейного скандала облил жену бензином и поджег. Пострадавшая получила 80% ожогов тела и скончалась в больнице, сообщили в региональном СК.

Предполагаемого преступника с отравлением продуктами горения госпитализировали. По версии следствия, во время конфликта 63-летний башкирец избил свою супругу. До того, как мужчина совершил поджог, жертва успела позвонить родственникам и вызвать полицейских.

Следственные органы предъявили пенсионеру обвинение в убийстве с особой жестокостью. Его заключили под стражу. Для установления всех обстоятельств и причин случившегося назначены экспертные исследования.