Телефонные аферисты атаковали главу администрации Волгодонска Мельникова

Руководитель администрации Волгодонска Виктор Мельников рассказал, что подвергся нападению со стороны мошенников через свой мобильный телефон.

Руководитель администрации Волгодонска Виктор Мельников рассказал, что подвергся нападению со стороны мошенников через свой мобильный телефон.

Мужчина пояснил, что в первый раз ему на счет положили 200 рублей. После ему стали поступать звонки с разных номеров. Злоумышленники требовали от Мельникова вернуть средства. А во второй раз он получил почти 500 звонков, во время которых от чиновника требовали предоставить его банковские данные, сообщают местные СМИ.

Также в городе правоохранители задержали преступную группу. Злоумышленники занимались распространением поддельных купюр высокого качества номиналом в 5 тыс. рублей.