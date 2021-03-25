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21:00   25 Марта 2021
Происшествия

Начальника отдела Роспотребнадзора на Кубани заподозрили в получении взятки

Начальника отдела Роспотребнадзора на Кубани заподозрили в получении взятки

Силовики провели обыски в управлении Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в рамках уголовного дела о взятке в отношении начальника одного из отделов управления. 

В рамках следственных действий правоохранители изъяли предметы и документации, имеющие отношение к расследованию, сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону. По версии следствия, начальник отдела ведомства в служебном кабинете получила взятку в 150 тыс. рублей от представителя коммерческой организации. В общем она должна была проигнорировать нарушения санитарных норм.

Кроме того, в квартире у подозреваемой обнаружили 11 млн рублей. Расследование дела продолжается. Некоторых сотрудников Роспотребнадзора уже вызвали на допрос к следователю.

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#взятка #роспотребнадзор #краснодарский край

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