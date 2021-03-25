Житель Астрахани начал ремонтировать дом и погиб

Частный деревянный дом рухнул в Валдайском поселке под Астраханью. Спасатели прибыли на место происшествия и вытащили из-под завалов тело 33-летнего рабочего.

Частный деревянный дом рухнул в Валдайском поселке под Астраханью. Спасатели прибыли на место происшествия и вытащили из-под завалов тело 33-летнего рабочего.

Следствием установлено, что при попытке перестройки внутренних помещений старого дома была задета несущая стена. По данному факту инициирована проверка разрешительной документации о перепланировке ветхого деревянного жилья.

В результате инцидента погиб работник стройки, который в момент крушения кровли находился в доме. СК РФ по Астраханской области проводит следствие, по результатам которого будет принято процессуальное решение.