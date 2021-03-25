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20:52   25 Марта 2021
Политика

Байден начал пресс-конференцию с заявления о планах по вакцинации

Байден начал пресс-конференцию с заявления о планах по вакцинации

Президент США Джо Байден поставил новую цель по вакцинации населения от коронавируса. Об этом он заявил в начале первой с момента прихода к власти формальной пресс-конференции.

Американский лидер планирует обеспечить гражданам 200 миллионов доз вакцин к 100 дням своего президентства. По его словам, он также рассчитывает на открытие большинства учебных заведений к концу апреля.

Пресс-конференция Байдена началась в 65-й день его пребывания на посту президента. Мероприятие состоялось позже, чем у всех его предшественников.

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#сша #байден #вакцинация

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