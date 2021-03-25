20:52 25 Марта 2021Политика
Байден начал пресс-конференцию с заявления о планах по вакцинации
Президент США Джо Байден поставил новую цель по вакцинации населения от коронавируса. Об этом он заявил в начале первой с момента прихода к власти формальной пресс-конференции.
Президент США Джо Байден поставил новую цель по вакцинации населения от коронавируса. Об этом он заявил в начале первой с момента прихода к власти формальной пресс-конференции.
Американский лидер планирует обеспечить гражданам 200 миллионов доз вакцин к 100 дням своего президентства. По его словам, он также рассчитывает на открытие большинства учебных заведений к концу апреля.
Пресс-конференция Байдена началась в 65-й день его пребывания на посту президента. Мероприятие состоялось позже, чем у всех его предшественников.