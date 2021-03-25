Названы лучшие альтернативы южным курортам в России

Рейтинг лучших альтернатив санаторным курортам юга России по запущенной программе кешбэка возглавили Подмосковье и Алтай.

Рейтинг лучших альтернатив санаторным курортам юга России по запущенной программе кешбэка возглавили Подмосковье и Алтай.

Такие регионы, как Крым, Краснодарский край и Кавминводы, не включены в топ. Таким образом его лидерами оказались Московская область, Алтайский край, Республика Татарстан, Тюменская область и Карелия, сообщает портал "Санатории России". В первой десятке также отметились Калининградская и Ленинградская области, Башкирия, Самарская и Свердловская области.

Самым бюджетным направлением по программе кешбэка оказался Татарстан. Оздоровиться там стоит около 2750 руб. в сутки. В эту сумму входит питание, проживание и лечение. Дороже всего санаторный отдых стоит в Ленобласти на Алтае — 4300 и 4150 руб. за одну ночь.