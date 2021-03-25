Шифрин рассказал, как упустил шанс получить прибавку к пенсии

Юморист Ефим Шифрин рассказал, что сейчас ему платят небольшую пенсию в столице, так как в свое время он проигнорировал возможность на хорошую прибавку.

Юморист Ефим Шифрин рассказал, что сейчас ему платят небольшую пенсию в столице, так как в свое время он проигнорировал возможность на хорошую прибавку.

Звезда "Аншлага" Ефим Шифрин живет в Москве. Вот уже более пяти лет 65-летний юморист получает крохотную пенсию. Ему платят всего 13 тысяч рублей. Эти деньги артист откладывает на книжку, так как жить на них в столице практически невозможно.

"Она у меня просто на книжке копится, что еще с ней делать? Идет в общий счет трат. Прожить на такие деньги, понятное дело, в Москве невозможно", — признался он.

Юморист отметил, что сам виноват в случившейся ситуации. В свое время он мог бы не допустить такого плачевного положения, если бы согласился получить звание заслуженного артиста. За него ему бы полагалась надбавка в размере 30 тысяч рублей. Однако Ефим Шифрин отказался подавать заявку.

"Если б не работал, получал бы больше. А если бы не отнекивался в свое время от звания, то имел бы еще 30 тысяч в месяц", — поделился он в интервью для портала "СтарХит".

Ефиму Шифрину несколько лет назад предлагал получить звание заслуженного артиста Театр эстрады. Тогда он не знал, что за звание полагается надбавка.